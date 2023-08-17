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خاص الجديد
النائب طوني فرنجية لـ "الجديد": يجب أن يستمر الحوار وصولاً إلى صيغة نهائية ترضي الأطراف السياسية كافة
2023-08-17 | 04:06
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النائب طوني فرنجية لـ "الجديد": يجب أن يستمر الحوار وصولاً إلى صيغة نهائية ترضي الأطراف السياسية كافة
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خاص الجديد
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