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وزير الإتصالات جوني القرم: مسألة تأمين الأموال ليست محصورة بالعام الدراسي إنما هناك أيضا 35 مليون دولار شهرياً يجب تأمينها لوزارة الصحة..ورداً على سؤال حول تأمين الأموال للاتصالات قال: "الله بدبّر"
2023-08-17 | 09:07
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وزير الإتصالات جوني القرم: مسألة تأمين الأموال ليست محصورة بالعام الدراسي إنما هناك أيضا 35 مليون دولار شهرياً يجب تأمينها لوزارة الصحة..ورداً على سؤال حول تأمين الأموال للاتصالات قال: "الله بدبّر"
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