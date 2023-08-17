وزير الإتصالات جوني القرم: مسألة تأمين الأموال ليست محصورة بالعام الدراسي إنما هناك أيضا 35 مليون دولار شهرياً يجب تأمينها لوزارة الصحة..ورداً على سؤال حول تأمين الأموال للاتصالات قال: "الله بدبّر"