معلومات "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالإنابة سيتوجه إلى السعودية مطلع أيلول المقبل برفقة محمد أبو حيدر

سيتوجه مطلع شهر أيلول المقبل حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من اتحاد المصارف العربية لحضور مؤتمر المصرف العربي في الرياض الذي سيقام في 4 و5 ايول برعاية وحضور محافظ الرياض ايمن بن محمد السياري. سينعقد المؤتمر تحت عنوان الافق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية.