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وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لـ "الجديد": عدم تفاهم القوى السياسية هو ما يحدث خللاً أمنياً في لبنان اليوم والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها كافة بالرغم من سوء الوضع الاجتماعي
2023-08-20 | 03:45
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وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لـ "الجديد": عدم تفاهم القوى السياسية هو ما يحدث خللاً أمنياً في لبنان اليوم والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها كافة بالرغم من سوء الوضع الاجتماعي
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وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لـ "الجديد": عدم تفاهم القوى السياسية هو ما يحدث خللاً أمنياً في لبنان اليوم والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها كافة بالرغم من سوء الوضع الاجتماعي
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