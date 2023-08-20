وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لـ "الجديد": عدم تفاهم القوى السياسية هو ما يحدث خللاً أمنياً في لبنان اليوم والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها كافة بالرغم من سوء الوضع الاجتماعي