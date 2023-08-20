المستشار الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال فارس الجميّل لـ "الجديد": الرئيس ميقاتي يحذر مراراً من تردي الأوضاع الأمنية وأولوية الحكومة اليوم هي إقرار الإصلاحات

فارس الجميّل لـ "الجديد": لا إعتكاف لميقاتي ولكن "للصبر حدود" والمطلوب من النواب الذين يتمترسون خلف مواقف شعبوية التفكير في مصلحة الوطن والأهم وضع لبنان على سكة التعافي