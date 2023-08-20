وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين لـ "الجديد": الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب قالت أنها أبرمت عقداً مع شركة سوليدير ونحن نتابع الموضوع ومن المفترض تنظيف الشوارع منذ الصباح الباكر وإن لم تتم