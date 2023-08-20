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رئيس تحرير صحيفة الجمهورية جورج سولاج لـ "الجديد": الفرنسي لا يملك إنجاز استحقاق رئاسي في لبنان والكرة بملعب أميركا وايران
2023-08-20 | 04:30
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رئيس تحرير صحيفة الجمهورية جورج سولاج لـ "الجديد": الفرنسي لا يملك إنجاز استحقاق رئاسي في لبنان والكرة بملعب أميركا وايران
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خاص الجديد
محليات
تحرير
صحيفة
الجمهورية
سولاج
"الجديد":
الفرنسي
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رئاسي
لبنان
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بملعب
أميركا
وايران
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وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين لـ "الجديد": الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب قالت أنها أبرمت عقداً مع شركة سوليدير ونحن نتابع الموضوع ومن المفترض تنظيف الشوارع منذ الصباح الباكر وإن لم تتم
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