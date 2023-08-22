معلومات "الجديد": باسيل أبلغ حزب الله قبوله باقتراح قانون اللامركزية الادارية المقدم من الوزير السابق زيار بارود إلا أن الحزب حذر في الدخول وحده بتفاصيل القانون المالية

معلومات "الجديد": الدعوة إلى الحوار لن تشمل النواب الـ38 الذين تلقوا الورقة الفرنسية إنما عدد المدعوين ممكن أن يتراجع إلى 15 نائباً وفق ما اتفق عليه لودريان مع بري لضمان سرعة الحوار وإنتاجيته