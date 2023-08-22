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2023-08-22 | 13:21
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معلومات "الجديد": حزب الله بدأ بعقد لقاءات مع حركة أمل للبحث في تفاصيل قانون اللامركزية الادارية ووضع الملاحظات عليه
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