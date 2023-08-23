مصادر التيار لـ "الجديد": باسيل ينتظر جواباً واضحاً في المسائل المالية ليبنى على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي ولا تسوية رئاسية دون الوصول إلى نتائج عملية في البنود العالقة