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ملحم خلف لـ "الجديد": القوى السياسية التقليدية اعتمدت مقاربة سابقاً وهي أن "لبنان بلد ديمقراطي بالعلن" وتم استغلالها تحت مسمى التوافق وخرجنا عن الدستور
2023-08-25 | 03:44
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ملحم خلف لـ "الجديد": القوى السياسية التقليدية اعتمدت مقاربة سابقاً وهي أن "لبنان بلد ديمقراطي بالعلن" وتم استغلالها تحت مسمى التوافق وخرجنا عن الدستور
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خاص الجديد
محليات
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