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خاص الجديد

رازي الحاج لـ "الجديد": لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان لكن لدينا تحفُّظ على شكلها وهناك أصول للتعاطي الديبلوماسي

2023-08-25 | 04:35
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رازي الحاج لـ "الجديد": لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان لكن لدينا تحفُّظ على شكلها وهناك أصول للتعاطي الديبلوماسي
رازي الحاج لـ "الجديد": لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان لكن لدينا تحفُّظ على شكلها وهناك أصول للتعاطي الديبلوماسي
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رازي الحاج لـ "الجديد": لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان لكن لدينا تحفُّظ على شكلها وهناك أصول للتعاطي الديبلوماسي

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