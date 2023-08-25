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الصحافي داود رمال لـ هنا بيروت: الشخصان اللذان تم توقيفهما في مطار بيروت جنسيتهما روسية و كان المطلوب منهما رصد معلومات عن المقاومة و حزب الله والأجهزة المعنية تتابع الملف
2023-08-25 | 08:14
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الصحافي داود رمال لـ هنا بيروت: الشخصان اللذان تم توقيفهما في مطار بيروت جنسيتهما روسية و كان المطلوب منهما رصد معلومات عن المقاومة و حزب الله والأجهزة المعنية تتابع الملف
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الصحافي داود رمال لـ هنا بيروت: الشخصان اللذان تم توقيفهما في مطار بيروت جنسيتهما روسية و كان المطلوب منهما رصد معلومات عن المقاومة و حزب الله والأجهزة المعنية تتابع الملف
خاص الجديد
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