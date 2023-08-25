الصحافي داود رمال لـ هنا بيروت: الشخصان اللذان تم توقيفهما في مطار بيروت جنسيتهما روسية و كان المطلوب منهما رصد معلومات عن المقاومة و حزب الله والأجهزة المعنية تتابع الملف

العودة الى الأعلى رازي الحاج لـ "الجديد": لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان لكن لدينا تحفُّظ على شكلها وهناك أصول للتعاطي الديبلوماسي