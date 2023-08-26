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فادي بو دية لـ "هنا بيروت": هناك مرشح يتم التداول به بين الاوساط السياسية عبر باسيل وهو الأمين العام السابق للمجلس الاعلى للخصخصة زياد الحايك
خاص الجديد
محليات
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فادي بودية لـ "هنا بيروت": إذا بقيت المبادرة الفرنسية ضعيفة الجناح لن تحصل على الاهتمام المرجو ولا قدرة لفرنسا على تخطي السقف الأميركي في الملف اللبناني
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