فادي بودية لـ "هنا بيروت": إذا بقيت المبادرة الفرنسية ضعيفة الجناح لن تحصل على الاهتمام المرجو ولا قدرة لفرنسا على تخطي السقف الأميركي في الملف اللبناني

العودة الى الأعلى فادي بو دية لـ "هنا بيروت": هناك مرشح يتم التداول به بين الاوساط السياسية عبر باسيل وهو الأمين العام السابق للمجلس الاعلى للخصخصة زياد الحايك