النائب بولا يعقوبيان لـ "الجديد": علينا أن ننتخب رئيس للجمهورية وأن نبقى في المجلس النيابي وليربح من يربح

النائب ملحم خلف لـ"الجديد": نطالب بتطبيق الدستور ما يعني ان تعقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية فهناك واجب دستوري على النائب ان يكون حاضرا في المجلس لحظة الشغور الرئاسي