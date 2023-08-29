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مراسلة "الجديد": فريق الادعاء تقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة على اعتبار ان الاجراء الذي اتخذته الهيئة الاتهامية لا يتضمن اي من الركائز القانونية ولا وجود لما يسمى بالقرار الضمني
2023-08-29 | 03:52
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مراسلة "الجديد": فريق الادعاء تقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة على اعتبار ان الاجراء الذي اتخذته الهيئة الاتهامية لا يتضمن اي من الركائز القانونية ولا وجود لما يسمى بالقرار الضمني
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الجديد تنشر نص دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة التي تقدم بها الفريق القانوني للحاكم السابق مصرف لبنان ضد الهيئات الاتهامية الثلاث التي تناوبت على الملف
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