الجديد تنشر نص دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة التي تقدم بها الفريق القانوني للحاكم السابق مصرف لبنان ضد الهيئات الاتهامية الثلاث التي تناوبت على الملف

مراسلة "الجديد": فريق الادعاء تقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة على اعتبار ان الاجراء الذي اتخذته الهيئة الاتهامية لا يتضمن اي من الركائز القانونية ولا وجود لما يسمى بالقرار الضمني