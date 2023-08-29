الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

خاص الجديد

معلومات "الجديد": قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي تُصدر القرار الظنّي في قضية حضانة Garde Rêve بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري وردّ طلب إخلاء سبيلها

2023-08-29 | 05:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات "الجديد": قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي تُصدر القرار الظنّي في قضية حضانة Garde Rêve بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري وردّ طلب إخلاء سبيلها
معلومات "الجديد": قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي تُصدر القرار الظنّي في قضية حضانة Garde Rêve بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري وردّ طلب إخلاء سبيلها
مقالات ذات صلة
معلومات "الجديد": قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي تُصدر القرار الظنّي في قضية حضانة Garde Rêve بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري وردّ طلب إخلاء سبيلها

خاص الجديد

محليات

"الجديد":

التحقيق

لبنان

رانيا

يحفوفي

تُصدر

القرار

الظنّي

حضانة

Garde

بجناية

محاولة

القتل

وجنحة

الإيذاء

القصدي

المربّية

دجيني

الخوري

إخلاء

سبيلها

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة "الجديد": الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة يبرز الافادة التي تثبت دعوى مخاصمة الدولة بحق الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو
الجديد تنشر نص دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة التي تقدم بها الفريق القانوني للحاكم السابق مصرف لبنان ضد الهيئات الاتهامية الثلاث التي تناوبت على الملف

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023