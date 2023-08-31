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خاص الجديد
سليم الصايغ لـ "الجديد": ما يهمنا في الامام موسى الصدر الروح والموقف وهدفه كان بناء المجتمع والشيعة وحركة أمل "مقصرين"
2023-08-31 | 07:40
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سليم الصايغ لـ "الجديد": ما يهمنا في الامام موسى الصدر الروح والموقف وهدفه كان بناء المجتمع والشيعة وحركة أمل "مقصرين"
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خاص الجديد
محليات
الصايغ
"الجديد":
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"مقصرين"
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