شارل جبور لـ "الجديد": بري يقوم بمقايضة وإبتزاز والمطلوب منه الالتزام بالدستور الذي خرقه مراراً وإذا وافقت المعارضة على مبدأ الحوار نكون أمام تكريس أعراف جديدة

معلومات "الجديد": بري قال أمام هوكشتاين أنه يسعى للدفع نحو انتخاب رئيس سريعاً ولكن المعارضة ترفض الحوار وجلسات التشريع التي أُدرجت على جدولها القوانين النفطية الاصلاحية التي طالب بها هوكشتاين