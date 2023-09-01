قاسم هاشم لـ "الجديد": مبادرة بري مستقلة ولا علاقة لها بالفرنسيين وإذا لم أكن مقتنعاً بمرشح معين سأصوت ضده ولو كان ذلك ضد توجه كتلة التنمية والتحرير