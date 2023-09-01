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سيمون أبو فاضل لـ "هنا بيروت" : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد سليمان فرنجية عن سدة الرئاسة
سيمون أبو فاضل لـ "هنا بيروت" : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد سليمان فرنجية عن سدة الرئاسة
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عضو كتلة "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني لـ"الجديد": نلبّي دعوة بري إلى الحوار للإتفاق على قواسم مشتركة تؤدّي الى انتخاب الرئيس فإمّا الحوار أو الانقسامات والتشنجات
2023-09-01 | 04:16
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عضو كتلة "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني لـ"الجديد": نلبّي دعوة بري إلى الحوار للإتفاق على قواسم مشتركة تؤدّي الى انتخاب الرئيس فإمّا الحوار أو الانقسامات والتشنجات
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النائب قاسم هاشم لـ"الجديد": نحن منسجمون مع قناعتنا ولو ذهبنا الى الحوار لوفرنا الكثير من الوقت وندرس الأمر في اللحظة الاخيرة لاتخاذ الموقف المناسب من جلسة انتخاب الرئيس
عضو كتلة "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني لـ"الجديد": نلبّي دعوة بري إلى الحوار للإتفاق على قواسم مشتركة تؤدّي الى انتخاب الرئيس فإمّا الحوار أو الانقسامات والتشنجات
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النائب أشرف ريفي لـ"الجديد" تعليقاً على دعوة بري للحوار: أي خطوة لا ينصّ عليها الدستور لانتخاب الرئيس مرفوضة و"لا في حوار قبل ولا حوار بعد"
قاسم هاشم لـ "الجديد": مبادرة بري مستقلة ولا علاقة لها بالفرنسيين وإذا لم أكن مقتنعاً بمرشح معين سأصوت ضده ولو كان ذلك ضد توجه كتلة التنمية والتحرير
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