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النائب طوني فرنجية للجديد تعليقاً على دعوة بري للحوار: أيّ حوار هو ممرّ إلزاميّ لانتخاب الرئيس وعدم تلبيته هو انتحارٌ جماعيّ
2023-09-01 | 07:58
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النائب طوني فرنجية للجديد تعليقاً على دعوة بري للحوار: أيّ حوار هو ممرّ إلزاميّ لانتخاب الرئيس وعدم تلبيته هو انتحارٌ جماعيّ
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النائب طوني فرنجية للجديد تعليقاً على دعوة بري للحوار: أيّ حوار هو ممرّ إلزاميّ لانتخاب الرئيس وعدم تلبيته هو انتحارٌ جماعيّ
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سيمون أبو فاضل لـ "هنا بيروت" : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد سليمان فرنجية عن سدة الرئاسة
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