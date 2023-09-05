الصحافي غسان ريفي لـ "الجديد": ما قاله الرئيس بري لا يختلف عن مندرجات اللجنة الخماسية وقد أنعش بمبادرته مهمة لودريان ولا مخرج من هذه الازمة إلا طرح رئيس المجلس