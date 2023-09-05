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جعجع أجرى اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الراعي وتم التداول بآخر المستجدات في لبنان وخاصة ملف الانتخابات الرئاسية
جعجع أجرى اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الراعي وتم التداول بآخر المستجدات في لبنان وخاصة ملف الانتخابات الرئاسية
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2023-09-05 | 03:55
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غسان ريفي لـ "الجديد" : هناك تناغم قطري - سعودي وزيارة السفير السعودي إلى الديمان حملت الكثير من المؤشرات الايجابية
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