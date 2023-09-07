البروفيسور جاسم عجاقة لـ "الجديد": اعتماد منصة جديدة عبر بلومبرغ هو قرار سياسي بامتياز وآتٍ من الخارج واستقرار سعر صرف الدولار جاء نتيجة لجم المضاربين

مصادر أمنية لـ"الجديد" تؤكّد أنّ ممثلا عن أمن الدولة إجتمع يوم الأربعاء بوزير الطاقة ومدير مؤسسة كهرباء لبنان للتوسع في التحقيق وكشف مكان الخلل وكيف تم تسريب نماذج الفواتير ومن أين وما إذا استعملت