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جاسم عجاقة لـ "الجديد": سعر الدولار مقابل الليرة على منصة بلومبرغ يعني تحرير سعر الصرف أي وجود مضاربة خارجية لا يمكن السيطرة عليها والحكومة اللبنانية لم تحدد رسمياً السعر الرسمي
2023-09-07 | 04:00
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جاسم عجاقة لـ "الجديد": سعر الدولار مقابل الليرة على منصة بلومبرغ يعني تحرير سعر الصرف أي وجود مضاربة خارجية لا يمكن السيطرة عليها والحكومة اللبنانية لم تحدد رسمياً السعر الرسمي
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جاسم عجاقة لـ "الجديد": سعر الدولار مقابل الليرة على منصة بلومبرغ يعني تحرير سعر الصرف أي وجود مضاربة خارجية لا يمكن السيطرة عليها والحكومة اللبنانية لم تحدد رسمياً السعر الرسمي
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جاسم عجاقة لـ "الجديد": سعر صرف الدولار مُهدد بالارتفاع في الفترة المقبلة في حال لم يتم إقرار الاصلاحات اللازمة
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