جاسم عجاقة لـ "الجديد": سعر صرف الدولار مُهدد بالارتفاع في الفترة المقبلة في حال لم يتم إقرار الاصلاحات اللازمة

جاسم عجاقة لـ "الجديد": سعر الدولار مقابل الليرة على منصة بلومبرغ يعني تحرير سعر الصرف أي وجود مضاربة خارجية لا يمكن السيطرة عليها والحكومة اللبنانية لم تحدد رسمياً السعر الرسمي