بالفيديو - وتيرة الاشتباكات تشتد في مخيم عين الحلوة

مراسل " #الجديد ": إشتداد وتيرة الإشتباكات في #عين_الحلوة وتحديداً في #حطين مع سقوط عشرات القذائف@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/vIc5LJTeZE
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 9, 2023
مراسل " #الجديد ": إشتداد وتيرة الإشتباكات في #عين_الحلوة وتحديداً في #حطين مع سقوط عشرات القذائف@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/vIc5LJTeZE
معلومات "الجديد" : يجمع الطرفان على ان درب التفاوض ما يزال طويلا وهو لم يدخل بعد في عمق مطالب التيار والمتصلة كأولوية في الصندوق السيادي
مصادر حزب الله لـ "الجديد" : مارح نقبل باي خطوة فيها نفس لحكم المتصرفية
معلومات "الجديد" : التيار يشدد على عائدات البلديات حفاظا على التوازن بين المناطق فيما يركز حزب الله على عدم استدراجه الى اي صيغة تؤدي الى التقسيم والفدرالية