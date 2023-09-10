المدير العام للأمن العام اللواء الياس بيسري للجديد: وجهت دعوات الى هيئة العمل الفلسطيني المشترك والفصائل الإسلامية للإجتماع عند الثانية من بعد ظهر الغد في المديرية وقد استجابت جميع الأطراف للدعوة