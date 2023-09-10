الياس بيسري لـ "الجديد": لا يمكن الاستمرار بالواقع الحالي للمخيم ويجب وقف إطلاق النار حفاظا على سلامة الإخوة الفلسطينيين في المخيم وسلامة المواطنين اللبنانيين في محيطه