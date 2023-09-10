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مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غرب مراكش
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غرب مراكش
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اللواء الياس بيسري لـ "الجديد": سأتوجه الى ممثلي الفصائل بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووقف القتال وأحداث عين الحلوة قد تعيد فتح موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات
2023-09-10 | 08:36
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اللواء الياس بيسري لـ "الجديد": سأتوجه الى ممثلي الفصائل بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووقف القتال وأحداث عين الحلوة قد تعيد فتح موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات
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اللواء الياس بيسري لـ "الجديد": سأتوجه الى ممثلي الفصائل بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووقف القتال وأحداث عين الحلوة قد تعيد فتح موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات
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الصحافي حسان الحسن لـ "هنا بيروت": اللقاء بين النائب محمد رعد وقائد الجيش لم يسفر عن قرار رسمي ولا أي خطة بديلة وحتى الساعة مرشح حزب الله هو سليمان فرنجية
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