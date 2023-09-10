الصحافي حسان الحسن لـ "هنا بيروت": اللقاء بين النائب محمد رعد وقائد الجيش لم يسفر عن قرار رسمي ولا أي خطة بديلة وحتى الساعة مرشح حزب الله هو سليمان فرنجية