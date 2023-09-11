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لقاء محمد رعد وجوزيف عون: لم يحصل بالصدفة واستعرض التحديات التي تواجهها البلاد

2023-09-11 | 15:22
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لقاء محمد رعد وجوزيف عون: لم يحصل بالصدفة واستعرض التحديات التي تواجهها البلاد
لقاء محمد رعد وجوزيف عون: لم يحصل بالصدفة واستعرض التحديات التي تواجهها البلاد

على خط الحركة الخارجية الرئاسية ظل اللقاء الذي جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع قائد الجيش جوزيف عون شاغل الاوساط السياسية.

وفي تفاصيل اللقاء انه تم في منزل صديق مشترك بينهما هو ديدي رحال صهر العماد عون، الذي كان خضع لعملية جراحية.
وفي معلومات الجديد، ان اخراج اللقاء حصل وكأن الرجلين زارا رحال للاطمئنان عليه.
وتؤكد المصادر  أن اللقاء  لم يحصل بالصدفة بل جاء بتنسيق مع اعلى المستويات في الحزب أي مع الامين العام للحزب السيد نصرالله. 
مصادر على صلة بحزب الله  تجيب على سؤال الصدفة بالقول " لاشيء يحصل مع الحزب صدفة. وعن اللقاء فان النائب رعد وخلال الاجتماع الاخير لكتلة الوفاء للمقاومة طلب منه بعض التفاصيل عن اجتماعه مع قائد الجيش  لمعرفة الرد على المتصلين  فابلغهم رعد بالتالي: من يسألكم تجيبونه  بعبارة خير انشالله.

وفي المضمون تحدثت مصادر مطلعة على اللقاء للجديد قائلة إنه جرى خلاله استعراض التحديات التي تواجهها البلاد بكل جوانبها، وناقش اوضاع الجيش ومسؤولياته في هذه الظروف الحساسة. 
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محمد رعد

جوزيف عون

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