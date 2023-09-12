النائب أسامة سعد لـ "الجديد": الخلاف في عين الحلوة بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ومطلوبة لدى السلطات اللبنانية تهدد أمن المخيم ومدينة صيدا والأمن اللبناني ولا يجوز تشكيل غطاء عليها من أي جهة