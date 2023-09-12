عاجل
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
33
o
جبل لبنان
33
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
34
o
الجنوب
33
o
البقاع
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
03:19
الذكاء الاصطناعي يكشف معدلات التوتر لدى الموظفين
15:35
بالفيديو.. إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية
15:12
إيلون ماسك يفك عزلة بلدات مغربية ضربها الزلزال.. كيف ذلك؟
12:39
نحو ألفي قتيل جراء إعصار دانيال في ليبيا
2023-09-11
اعصار دانيال يضرب ليبيا بقوة ويتجه الى مصر.. نانسي عجرم واليسا وغيرهما يعلقون
خاص الجديد
النائب أسامة سعد لـ "الجديد": الخلاف في عين الحلوة بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ومطلوبة لدى السلطات اللبنانية تهدد أمن المخيم ومدينة صيدا والأمن اللبناني ولا يجوز تشكيل غطاء عليها من أي جهة
2023-09-12 | 04:12
A-
A+
النائب أسامة سعد لـ "الجديد": الخلاف في عين الحلوة بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ومطلوبة لدى السلطات اللبنانية تهدد أمن المخيم ومدينة صيدا والأمن اللبناني ولا يجوز تشكيل غطاء عليها من أي جهة
مقالات ذات صلة
أسامة سعد : خلاف عين الحلوة يقع بين حركة فتح ومجموعات مطلوبة لدى السلطات اللبنانية
النائب اسامة سعد لـ"الجديد": الجميع مطالبون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً ومدينة صيدا كما الشعب الفلسطيني لم تعد تحتمل هذه الاوضاع ونطالب الفصائل الفلسطينية كافة والحكومة اللبنانية ان تتحمل مسؤوليتها
مراسل "الجديد": الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تدور بين حركة فتح ومجموعات مسلحة عند محور التعمير البركسات وتستخدم فيها الاسلحة الرشاشة ويتم اطلاق القذائف التي تتردد اصداؤها في صيدا
النائب أسامة سعد لـ "الجديد": الخلاف في عين الحلوة بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ومطلوبة لدى السلطات اللبنانية تهدد أمن المخيم ومدينة صيدا والأمن اللبناني ولا يجوز تشكيل غطاء عليها من أي جهة
خاص الجديد
محليات
أسامة
"الجديد":
الخلاف
الحلوة
مجموعات
مسلحة
خارجة
القانون
ومطلوبة
السلطات
اللبنانية
المخيم
ومدينة
والأمن
اللبناني
تشكيل
عليها
العودة الى الأعلى
مراسل "الجديد": وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
الصحافي ابراهيم بيرم لـ "الجديد": لا تغيير بموقف الثنائي الشيعي حيال ترشيح فرنجية ولم يقدم أي طرف لهما عرضاً مغرياً
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:31
معلومات الجديد : تم اقرار مشروع موازنه الجامعه اللبنانيه كما وردت من رئاسه الجامعه بعد طلب وزير الاشغال العامه والنقل بضروره اعطاء الجامعه الاولويه في الانفاق الحكومي
06:31
معلومات الجديد : تم اقرار مشروع موازنه الجامعه اللبنانيه كما وردت من رئاسه الجامعه بعد طلب وزير الاشغال العامه والنقل بضروره اعطاء الجامعه الاولويه في الانفاق الحكومي
06:08
مراسل "الجديد": مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها على أن يحيلها الى مجلس النواب
06:08
مراسل "الجديد": مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها على أن يحيلها الى مجلس النواب
06:05
مراسل "الجديد": مجلس الوزراء انهى مناقشة كامل بنود موازنة 2024
06:05
مراسل "الجديد": مجلس الوزراء انهى مناقشة كامل بنود موازنة 2024
يحدث الآن
محليات
07:02
مناورة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة ولبنان
فن
07:02
شمس الكويتية تعلق على قرار حظر النقاب في مدارس مصر
محليات
06:57
بري عقب لقائه لودريان : وجهات النظر متطابقة مع لودريان بألا سبيل الا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان
زوارنا يقرؤون الآن
06:24
ميقاتي عقب الجلسة الوزارية: إقرار الموازنة خطوة إيجابية لكن يجب المتابعة مع مجلس النواب
07:02
شمس الكويتية تعلق على قرار حظر النقاب في مدارس مصر
2023-08-29
القاضي غسان عويدات يصدر قراراً بتوقيف الكوميدي نور حجار
03:29
نجم باب الحارة يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته حديث الجمهور
00:17
فيديو - 6 أفارقة مذهلون على ايقاع سريع وزيّ برشلونة
06:32
بالصور -إختفاء رُبع مدينة درنة ولا حصيلة إجمالية للقتلى بفيضانات ليبيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
06:04
تصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عقب الجلسة الوزارية
05:57
أسامة سعد : خلاف عين الحلوة يقع بين حركة فتح ومجموعات مطلوبة لدى السلطات اللبنانية
05:03
كيف يبدو المشهد في مخيم عين الحلوة؟
05:03
مجلس الوزراء يستكمل البحث في قانون موازنة 2024
05:02
آخر المستجدات المتعلقة بزيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان؟
04:49
أجواء لقاء عين التينة الذي يجمع بري ولودريان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
16:12
حزب الله يوقف مشتبها جنوبيا بتعامله مع إسرائيل
محليات
16:12
حزب الله يوقف مشتبها جنوبيا بتعامله مع إسرائيل
فن
03:29
نجم باب الحارة يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته حديث الجمهور
فن
03:29
نجم باب الحارة يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته حديث الجمهور
محليات
12:01
الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة
محليات
12:01
الأمن العام: تم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة
محليات
13:14
إسرائيل تقول إن الإيرانيين ينشؤون مطارا في لبنان لشن هجمات عليها
محليات
13:14
إسرائيل تقول إن الإيرانيين ينشؤون مطارا في لبنان لشن هجمات عليها
محليات
12:55
كيف يبدو المشهد المسائي في محيط مخيم عين الحلوة؟
محليات
12:55
كيف يبدو المشهد المسائي في محيط مخيم عين الحلوة؟
محليات
01:29
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12-9-2023
محليات
01:29
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12-9-2023
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023