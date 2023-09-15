معلومات "الجديد" : الرئيس بري لمس تراجعا في حماسة لودريان للحوار بعد لقاء اليرزة في السفارة السعودية

معلومات "الجديد" من لقاء لودريان بالنواب الأربعة: لودريان نقل للنواب الاربعة أجواء أن الرئيس المقبل لن يكون من بين الاسماء التي تطرحها الافرقاء او المرشحين فرنجية وأزعور من دون أن يدركوا ما هي معطياته