رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك لـ "الجديد" : لا شك أن دولة قطر تقوم بدور هام وإنتخاب رئيس للجمهورية أولوية وشرط أساسي عند الجميع

ميقاتي من نيويورك لـ "الجديد" : من لديه إجراءات أفضل لنقوم بها فيما خص النزوح السوري في لبنان فنحن منفتحون وجاهزون للإستماع له والحكومة سبق لها وقامت بالعديد من التدابير على كافة الأصعدة