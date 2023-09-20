ميقاتي من نيويورك لـ "الجديد" : زيارتي إلى سوريا في الوقت الراهن غير مطروحة

ميقاتي من نيويورك لـ "الجديد" : فيما يتعلق بالنزوح السوري الخطر لا يقتصر فقط على لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سوريا إلى خارج سوريا هذا النزف سيصل إ