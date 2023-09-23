النائب فؤاد مخزومي لـ "الجديد" : هذا المشهد في وسط بيروت يوّضح أن المملكة العربية السعودية لم ولن تنسى لبنان

محمد ابو حيدر لـ"الجديد": لبنان لا يمكن ان يكون غائباً عن الافرقاء العرب وعن المملكة العربية السعودية واعادة الاستثمارات الى البلد يبدأ من الدول العربية ونحن اليوم بحاجة الى ثقة والثقة بحاجة الى اصلاحات