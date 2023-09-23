السفير وليد بخاري لـ "الجديد" : نجاح اليوم الوطني السعودي في لبنان كان بأهله والحضور

السفير السعودي وليد بخاري في لبنان من وسط بيروت في اليوم الوطني السعودي الـ93 : نزداد فخراً لما وصل له بلدنا من نجاحات والمملكة حريصة كل الحرص على أمن وإستقرار المنطقة