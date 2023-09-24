ويربيرغ عن استهداف السفارة الأميركية في بيروت: لا تخوّف من الأمن في بيروت ونتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا ونتواصل عن كثب مع الجهات الامنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة