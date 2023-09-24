المتحدث الاميركي الاقليمي: نشكر لبنان دولةً وشعباً على استضافتهم اللاجئين السوريين لسنوات طويلة وعلينا مع الامم المتحدة والدول الاخرى تقديم الدعم المالي للبنان بسبب تحمله هذه الأعباء لفترة طويلة

خولة مطر لـ"الرئيس": السوريون كانوا يعملون في لبنان قبل الأزمة والأمم المتحدة تقوم بتقديم الدعم للبيئة الحاضنة في كل منطقة ولكن ان يُقال ان السوري يسرق الوظيفة من اللبناني غير دقيق