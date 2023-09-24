ويربيرغ عن دعم أميركا للاحتجاجات في السويداء: بعد 12 سنة من هذه الأحداث المتكررة في سوريا بات من الواضح أن النظام السوري هو المسؤول عن كل الصراعات التي يعاني منها الشعب السوري