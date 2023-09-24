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ويربيرغ عن دعم أميركا للاحتجاجات في السويداء: بعد 12 سنة من هذه الأحداث المتكررة في سوريا بات من الواضح أن النظام السوري هو المسؤول عن كل الصراعات التي يعاني منها الشعب السوري
2023-09-24 | 13:06
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ويربيرغ عن دعم أميركا للاحتجاجات في السويداء: بعد 12 سنة من هذه الأحداث المتكررة في سوريا بات من الواضح أن النظام السوري هو المسؤول عن كل الصراعات التي يعاني منها الشعب السوري
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ويربيرغ عن دعم أميركا للاحتجاجات في السويداء: بعد 12 سنة من هذه الأحداث المتكررة في سوريا بات من الواضح أن النظام السوري هو المسؤول عن كل الصراعات التي يعاني منها الشعب السوري
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المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ للجديد: اجتماع اللجنة الخماسية كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بشؤون الشرق الاوسط ولا خلاف بين الأطراف لأننا نتفق على ضرورة المضي بالاصلاحات
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