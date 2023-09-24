معلومات "الجديد": الموفد القطري سيكمل نشاطه لازالة العوائق امام انتخاب رئيس يمثل رؤية اللجنة الخماسية لا سيما مع القوى التي لا يزال الاتفاق معها معلقاً كالتيارِ والمردة والثنائي