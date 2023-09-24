معلومات "الجديد": الموفد القطري يجول على القوى السياسية وفي جعبته 4 أسماء وهم: العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام

المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ للجديد: اجتماع اللجنة الخماسية كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بشؤون الشرق الاوسط ولا خلاف بين الأطراف لأننا نتفق على ضرورة المضي بالاصلاحات