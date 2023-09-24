بالأسماء.. حسين أيوب يتحدث عن لائحة قطرية من 3 أسماء لرئاسة الجمهورية اللبنانية

غادة أيوب لـ"وهلق شو": إرسال أسئلة الى بعض النواب من دولة تحترم الديمقراطية مثل فرنسا هو أمر بالشكل مرفوض ونرفض الحوار كي لا يصبح معبرا لرئاسة الجمهورية