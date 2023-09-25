مراسل الجديد : إرجاء جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة امام محكمة التمييز العسكرية بسبب تغيب احد المحامين عن الجلسة

العودة الى الأعلى وجدي العريضي لـ"الجديد" عن مصادر: بري قال بوضوح انه قد ينتخب رئيس الجمهورية منتصف تشرين الاول المقبل