مصادر مطلعة على الحراك القطري لـ "الجديد": لائحة أسماء المرشحين الاربعة وُضعت لتحاكي تطلعات بعض القوى السياسية إلا أن شيئاً لم ينضج بعد في الداخل مع استمرارِ الاختلاف الكبير في مواقف القوى