معلومات "الجديد": المتهم باطلاق النار سوف يخصع بعد قليل الى تحقيق في شعبة المعلومات

قوى الامن: عملية نوعية لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (تولّد 1997/ لبناني) في محلة الكفاءات الذي اعترف بقيامه باطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمل